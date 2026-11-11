Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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11.11.2026 06:18:13
Redwire: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Redwire (NYSE:RDW) announced third-quarter revenue of $109 million, up 5.4% year over year. Management reaffirmed its full-year 2026 revenue guidance range of $450 million to $500 million. Expanding profit margins and record order backlog indicate improving commercial momentum for long-term shareholders. Three things management said stand out.
Gross margin, the share of revenue left after direct production costs, expanded from 16.3% to 32.3% year over year during the third quarter. Management focused on pricing discipline and completing lower-margin legacy space programs to double profit margins on modest top-line revenue growth.
Contracted backlog, representing the estimated dollar value of remaining work on executed customer contracts, grew 14.3% sequentially and nearly 75% year over year. Customer orders across space power systems and defense tech (defense technology) generated a book-to-bill ratio of 1.73, indicating that incoming orders outpaced current sales.
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Aktien in diesem Artikel
|Redwire Corp Registered Shs
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