GENF (dpa-AFX) - Bei den internationalen Beratungen über Sicherheitsschranken für die Entwicklung vollautonom handelnder Killerroboter ist bloß ein Minimalkonsens herausgekommen. Diplomaten konnten sich bei der Konferenz der 128 Vertragsstaaten der UN-Waffenkonvention (CCW) in Genf nicht darauf einigen, einen konkreten Auftrag für Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Verbot besonders gefährlicher Waffensysteme in Auftrag zu geben. Nichtregierungsorganisationen wie "Stop Killer Robots" sprachen von einem enttäuschenden Ergebnis auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner.

Die Konferenz ging nach stundenlangen nächtlichen Verhandlungen in den frühen Morgenstunden zu Ende. Fast 100 Länder hatten sich für Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Verbot vollautonomer Waffen ausgesprochen, die töten können, ohne dass ein Mensch den finalen Schießbefehl gibt. Einem konkreten Auftrag dafür standen aber unter anderem die USA entgegen, die als größte Militärmacht und Vorreiter bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz maßgeblich sind.

Regierungsexperten sollen nun bis 2028 weitere Elemente für eine Einigung erörtern und vorschlagen, ob dies später in einen rechtsverbindlichen Vertrag münden soll oder nicht.

Bei dem Treffen in Genf ging es noch nicht um konkreten Maßnahmen, sondern lediglich darum, ob und in welchem Rahmen Verhandlungen oder weitere Gespräche stattfinden sollen./oe/DP/zb