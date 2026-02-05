Regency Centers Aktie
WKN: 888499 / ISIN: US7588491032
|
05.02.2026 22:56:51
Regency Centers Corp. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Regency Centers Corp. (REG) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $199.06 million, or $1.09 per share. This compares with $83.06 million, or $0.46 per share, last year.
Excluding items, Regency Centers Corp. reported adjusted earnings of $208.97 million or $1.12 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.5% to $404.19 million from $372.53 million last year.
Regency Centers Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $199.06 Mln. vs. $83.06 Mln. last year. -EPS: $1.09 vs. $0.46 last year. -Revenue: $404.19 Mln vs. $372.53 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!