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WKN: 896286 / ISIN: US7589321071

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15.11.2026 01:18:23

Regis: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its first quarter of fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Regis (NASDAQ:RGS) detailed its plan to boost guest traffic and stabilize franchisee operations. The salon franchisor is navigating customer traffic declines while managing debt reduction and store closures. Three things management said stand out.

Supercuts system traffic fell 1.7% during the quarter, making guest acquisition and retention a central priority. Management is expanding Choice Booking, an online scheduling tool that allows digital appointments alongside traditional walk-ins, after test locations saw higher customer visits and fewer online booking errors.

Management evaluated multiple refinancing options for its $121.1 million outstanding debt, including bank loans and private credit financing. Potential lenders requested additional quarters of operational progress before agreeing to new terms, prompting the company to delay refinancing until its prepayment penalty drops in June 2027.

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