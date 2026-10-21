Reliance Steel & Aluminum Aktie
WKN: 892629 / ISIN: US7595091023
|
21.10.2026 22:17:28
Reliance, Inc. Reveals Climb In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Reliance, Inc. (RS) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $402.9 million, or $7.84 per share. This compares with $189.5 million, or $3.59 per share, last year.
Excluding items, Reliance, Inc. reported adjusted earnings of $412.1 million or $8.02 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 42.8% to $5.213 billion from $3.651 billion last year.
Reliance, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $402.9 Mln. vs. $189.5 Mln. last year. -EPS: $7.84 vs. $3.59 last year. -Revenue: $5.213 Bln vs. $3.651 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 7.40 To $ 7.60
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Reliance Steel & Aluminum Co.
|
20.10.26
|Ausblick: Reliance Steel Aluminum vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Reliance Steel Aluminum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Reliance Steel Aluminum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Reliance Steel Aluminum öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Reliance Steel & Aluminum Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Reliance Steel & Aluminum Co.
|368,00
|-1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.