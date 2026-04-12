Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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12.04.2026 13:00:17
Remote working tribunal cases in Great Britain fall for first time since Covid
Last year’s drop may reflect rising unemployment and improved right to request flexible working, experts sayThe number of workers in Great Britain taking their bosses to employment tribunals over remote working fell last year for the first time since Covid hit, with a tightening labour market making some more reluctant to leave roles despite return-to-office mandates.There were 54 employment tribunals decided in England, Scotland and Wales in 2025 that cited remote working, according to an analysis of records by the HR consultants Hamilton Nash: down 13% compared with 2024. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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