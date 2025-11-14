Renascience informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Renascience ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Renascience die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Renascience -4,410 JPY je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at