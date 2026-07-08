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Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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08.07.2026 17:27:22

Renewed US-Iran war would hit Gulf countries hard

After US strikes on Iran, Iran targeted US military sites in Bahrain and Kuwait. Even if Iran isn't targeting the governments or populations of its neighbors, Gulf countries have much to lose as fighting escalates.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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