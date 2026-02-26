RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
26.02.2026 07:57:00
Renk rüstet an der Nato-Ostflanke auf
Der Rüstungshersteller Renk will in Polen expandieren. Auch für Italien hat Vorstandschef Alexander Sagel offenbar große Pläne. Was hinter der Offensive für Europas Verteidigung steckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!