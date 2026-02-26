RENK Aktie

RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

26.02.2026 07:57:00

Renk rüstet an der Nato-Ostflanke auf

Der Rüstungshersteller Renk will in Polen expandieren. Auch für Italien hat Vorstandschef Alexander Sagel offenbar große Pläne. Was hinter der Offensive für Europas Verteidigung steckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
