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27.07.2026 06:31:29
Republic Ba B präsentierte Quartalsergebnisse
Republic Ba B hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Republic Ba B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen.
Republic Ba B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 122,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 119,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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