Resouro Gold legte Quartalsergebnis vor

Resouro Gold hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Resouro Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at