Ressources Robex: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ressources Robex hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,28 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ressources Robex ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41,8 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 66,6 Millionen CAD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,660 CAD gegenüber -0,100 CAD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 222,43 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 158,39 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at