Resverlogix legte Quartalsergebnis vor

Resverlogix äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,040 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at