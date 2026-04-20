Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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20.04.2026 11:38:58
Revolut-CEO hat es mit IPO nicht eilig
Der in der Branche mit Spannung erwartete Börsengang der Neo-Bank Revolut wird nicht so schnell erfolgen. In einem Interview sagte der CEO, dass damit so schnell nicht zu rechnen sei.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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