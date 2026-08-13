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13.08.2026 06:31:29
Rexnord Electronics Controls präsentierte Quartalsergebnisse
Rexnord Electronics Controls hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Rexnord Electronics Controls hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 337,4 Millionen INR – ein Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rexnord Electronics Controls 315,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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