Rezessionssorgen nehmen ab: US-Einzelhandelsumsätze steigen deutlich an

Wie das Handelsministerium mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent, nachdem sie im Juni um 0,2 (vorläufig: 0,0) Prozent gesunken waren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 0,3 Prozent prognostiziert. Die Umsätze ohne Kfz erhöhten sich um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten ein Plus von 0,1 Prozent erwartet. Im Juni waren sie um revidiert 0,5 (vorläufig: 0,4) Prozent gestiegen.

Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen.

Die US-Einzelhandelsumsätze werden nicht um die Inflation bereinigt, sie spiegeln also nicht nur Veränderungen des Einkaufsvolumens wider, sondern auch Preisveränderungen. Die Einzelhandelsdaten erfassen weitgehend die Ausgaben für Waren, einschließlich Lebensmittel, Elektronik und Benzin. Die meisten Dienstleistungen, wie Mieten und Arztbesuche, die den Großteil der Verbraucherausgaben ausmachen, werden hingegen nicht erfasst.

Die Aktionäre reagieren äußerst erfreut auf die merklich angestiegenen Einzelhandelsumsätze aus den USA. Die Börsenindizes rund um den Globus springen hoch - so hat unter anderem der DAX die 18.000-Punkte-Marke deutlich hinter sich gelassen. Auch an der Wall Street bahnen sich beim Dow Jones, S&P 500 und auch beim NASDAQ Composite deutliche Gewinne an.

WASHINGTON (Dow Jones)