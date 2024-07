Rheinmetall-Analyse: Warburg Research stuft Rheinmetall-Aktie mit Hold ein

Das Analysehaus Warburg Research hat Rheinmetall nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 468 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe überraschend stark abgeschnitten, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Saisonale Muster zeigten zwar, dass das zweite Jahresviertel für gewöhnlich von geringerer Bedeutung sei für die Resultate im Gesamtjahr, aber nach dem gestiegenen und besser als erwartet ausgefallenen operativen Gewinn nehme die Zuversicht gewiss zu, dass die ambitionierten Ziele für 2024 erreicht oder womöglich sogar leicht übertroffen werden könnten. Cohrs kündigte an, sein Bewertungsmodell nach Vorlage des vollständigen Zahlenwerks am 8. August zu überarbeiten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 13:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 506,60 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 7,62 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 156 911 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 78,5 Prozent nach oben. Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 10:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.