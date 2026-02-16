Rhythm Watch legte Quartalsergebnis vor

Rhythm Watch hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 53,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 25,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 9,18 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rhythm Watch 9,40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at