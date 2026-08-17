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17.08.2026 06:31:29
RIFA präsentierte Quartalsergebnisse
RIFA hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 224,00 KRW gegenüber 112,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,47 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,43 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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