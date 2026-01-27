Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
27.01.2026 10:15:00
Rigetti Computing Stock: A Buy for 2026?
Technology investors have won big in the past by spotting new technologies and getting in early on companies developing or benefiting from them. Think internet companies several years ago, or in more recent times, social media players and artificial intelligence (AI) stocks. And that's why the area of quantum computing has caught the attention of investors over the past couple of years.Quantum computing offers the possibility of solving problems that are impossible for even today's most advanced supercomputers. So these computers could be one of the world's next game-changing technologies. With this in mind, is quantum computing pure play Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) stock a buy for 2026? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
