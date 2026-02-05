Asiens Börsen schwächer

AUSTRIA

Die Wiener Börse konnte am Mittwoch zulegen.

Der ATX drehte nach einem knapp behaupteten Start vorübergehend leicht ins Minus, bevor es ihm gelang, wieder auf grünes Terrain vorzurücken. Am Abend schloss er 0,26 Prozent höher bei 5.748,06 Punkten.

Von einer nicht leicht unter einen Hut zu bringenden Nachrichtenlage sprachen Händler am Mittwoch. Die US-Vorgaben seien stark negativ, allerdings beschränkt auf den Software-Sektor. Dieser war extrem unter Druck geraten durch Sorgen, das profitable Mietmodell (SaaS) für Software könne von KI-Agenten abgelöst werden. Der Druck dürfte aber isoliert auf die Tech-Werte bleiben, meinten Händler.

Vor der EZB-Sitzung am Donnerstag standen besonders die neuen Inflationsdaten aus Europa im Blick, so die Verbraucher- und die Erzeugerpreise.

Zudem musste der Markt eine Menge Quartalszahlen verarbeiten, bevor am Abend unter anderem die Zahlen der Google-Mutter Alphabet folgen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gab am Mittwoch spürbar nach.

Der DAX hatte zwar freundlich eröffnet, im weiteren Verlauf rutschte er jedoch in die Verlustzone und ging letztlich 0,72 Prozent tiefer bei 24.603,04 Punkten in den Feierabend.

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch erneut Vorsicht walten lassen. Stützend wirkte einerseits die anhaltende Erholung der Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte. Andererseits verwies die Commerzbank auf die Besorgnis bezüglich der Einführung neuer Tools rund um Künstliche Intelligenz (KI) und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle. Das hatte zuletzt vor allem die Aktien von Software- und Datenbankanbietern belastet.

Im Fokus blieben die geopolitischen Konfliktherde. So blicken Anleger gespannt darauf, was Unterhändler Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi in Bezug auf ein erhofftes Kriegsende ausloten. Was den Iran betrifft, hat das US-Militär offenbar eine iranische Überwachungsdrohne unweit der Südküste des Landes abgeschossen.

"Die Vorsicht bleibt derzeit ein stetiger Begleiter bei den Investoren", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Handelsgeschehen. "Zum einen bleibt die Situation im Nahen Osten angespannt und zum anderen kommen immer mehr durchwachsene Unternehmensnachrichten und Quartalsberichte in die Finanzmärkte."

Auf Sektorebene hatte ein Bericht im "Handelsblatt" über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die Europäische Union unterschiedliche Auswirkungen. In dem Medienbericht hieß es unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten, die EU-Kommission wolle ihr wichtigstes Klimaschutzinstrument, den Europäischen Emissionshandel, abschwächen. Geplant sei, über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen kostenlose Zertifikate auszugeben, um energieintensive Unternehmen wie etwa aus der Chemiebranche zu entlasten.

Zudem richteten sich die Blicke am Mittwoch auf Geschäftszahlen des Chipkonzerns Infineon und nach US-Börsenschluss auf die der Google-Mutter Alphabet.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher und hielt sich auch anschließend im Plus. Er beendete die Sitzung 0,5 Prozent fester bei 49.487,55 Punkten.

Der NASDAQ Composite startete derweil schwächer und rutschte im Verlauf tiefer ins Minus. Schlussendlich notierte er 1,51 Prozent leichter bei 22.904,58 Zählern.

Die laufende Berichtssaison gewann weiter an Dynamik und rückte zunehmend in den Mittelpunkt des Marktgeschehens. Eli Lilly sorgte für Aufmerksamkeit mit einer deutlich über den Erwartungen liegenden Umsatzprognose für 2026 - auch vor dem Hintergrund, dass Wettbewerber Novo Nordisk zuvor mit seinem Ausblick enttäuscht hatte. Daneben rückten unter anderem Zahlen von AMD, Amgen und Super Micro in den Fokus der Anleger.

Zudem blieb die Konsolidierung in der Halbleiterbranche ein Thema: Texas Instruments will den texanischen Chipanbieter Silicon Labs übernehmen.

Derweil berichtete der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP), dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im Januar schwächer gestiegen ist als erwartet.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Donnerstag eine Spur tiefer.

So zeigt sich der Nikkei 225 in Tokio zeitweise mit einem Minus von 0,75 Prozent bei 53.8884,15 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite stellenweise um 0,70 Prozent auf 4.073,32 Zähler.

Ebenso abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng rutscht zwischenzeitlich 0,70 Prozent auf 26.658,22 Einheiten ab.

Kräftig nach unten geht es mit den Notierungen an den asiatischen Börsen am Donnerstag im Verlauf. Der Druck kommt vor allem aus dem Technologiesektor angesichts der Sorge vor disruptiven KI-Modellen. Befürchtungen über die Tragfähigkeit bestimmter Geschäftsmodelle im Software- und Datenanalysebereich haben eine scharfe Korrektur ausgelöst. Hintergrund ist eine neue Analyse-Software des KI-Unternehmens Anthropic, die weitgehend eigenständig juristische Arbeiten übernehmen kann, vermutlich aber auch für andere Datenanlyse-Tätigkeiten eingesetzt werden kann.

Nach Einschätzung von Jefferies werfen die Verbesserungen der KI-Modelle grundsätzliche Fragen über die Geschäftsmodelle verschiedenster Unternehmen auf. Es sei unwahrscheinlich, dass die durch KI ausgelösten Disruptionen schnell verschwinden werden, heißt es. Dies habe erhöhte Volatilitäten und Druck auf die Multiples zur Folge.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX