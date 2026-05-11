IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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11.05.2026 18:38:32
Rigetti vs. IonQ: Diverging Revenue, Shared Uncertainty
Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) primarily generates revenue by building integrated quantum computers and the superconducting quantum processors that power them for cloud environments.While reporting no major adverse events during the period, it announced the sale of a quantum processing unit to a university and reported a negative net income margin of approximately 975% for the Q4 2025 quarter ended Dec. 31, 2025.IonQ (NYSE:IONQ) primarily earns revenue by developing general-purpose quantum computing systems and selling access to these machines through its own service and third-party cloud platforms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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