Riken Technos legte Quartalsergebnis vor

Riken Technos hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Riken Technos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,95 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,89 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,03 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at