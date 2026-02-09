Rinko: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rinko hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 90,92 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 105,48 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,62 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at