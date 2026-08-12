RIR Power Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

RIR Power Electronics gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,39 INR. Im letzten Jahr hatte RIR Power Electronics einen Gewinn von 0,240 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 271,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 29,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 210,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at