New Residential Investment Aktie
WKN DE: A12DW2 / ISIN: US64828T2015
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28.04.2026 12:40:14
Rithm Capital Corp. Q1 Income Climbs
(RTTNews) - Rithm Capital Corp. (RITM) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $67,83 million, or $0.12 per share. This compares with $53.12 million, or $0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.0% to $1.380 billion from $1.290 billion last year.
Rithm Capital Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $67,83 Mln. vs. $53.12 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.09 last year. -Revenue: $1.380 Bln vs. $1.290 Bln last year.
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