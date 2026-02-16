RKB Mainichi Broadcasting legte Quartalsergebnis vor

RKB Mainichi Broadcasting präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 166,01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RKB Mainichi Broadcasting 170,45 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RKB Mainichi Broadcasting in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,96 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

