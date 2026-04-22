RLI Aktie
WKN: 857241 / ISIN: US7496071074
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22.04.2026 23:14:54
RLI Corp Reports Drop In Q1 Profit
(RTTNews) - RLI Corp (RLI) reported earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $54.89 million, or $0.60 per share. This compares with $63.21 million, or $0.68 per share, last year.
Excluding items, RLI Corp reported adjusted earnings of $76.76 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.0% to $423.87 million from $407.67 million last year.
RLI Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $54.89 Mln. vs. $63.21 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.68 last year. -Revenue: $423.87 Mln vs. $407.67 Mln last year.
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