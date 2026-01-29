Robert Half Aktie

Robert Half für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856701 / ISIN: US7703231032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 22:40:09

Robert Half International Q4 Income Falls

(RTTNews) - Robert Half International (RHI) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line totaled $31.756 million, or $0.32 per share. This compares with $54.290 million, or $0.53 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 5.8% to $1.302 billion from $1.382 billion last year.

Robert Half International earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $31.756 Mln. vs. $54.290 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.53 last year. -Revenue: $1.302 Bln vs. $1.382 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Robert Half

mehr Nachrichten