Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
|
30.10.2025 13:22:17
Roblox Corp Q3 Loss Beats Estimates
(RTTNews) - Roblox Corp (RBLX) revealed Loss for third quarter that beat the Street estimates.
The company's earnings came in at -$255.63 million, or -$0.37 per share. This compares with -$239.32 million, or -$0.37 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.50 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 47.9% to $1.359 billion from $918.95 million last year.
Roblox Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$255.63 Mln. vs. -$239.32 Mln. last year. -EPS: -$0.37 vs. -$0.37 last year. -Revenue: $1.359 Bln vs. $918.95 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $1,350 - $1,400 Mln Full year revenue guidance: $4,826 - $4,876 Mln
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robloxmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Roblox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Roblox legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.25