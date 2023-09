Roche-Aktie positiv: Roche veröffentlicht positive Daten zu Lungenkrebsmittel Alecensa

Die Daten der ALINA-Studie zeigten, dass das Mittel bei Patienten mit einer bestimmten Lungenkrebsform das Wiederauftreten der Krankheit im Frühstadium reduziere.

Alecensa habe im Vergleich zu einer platinbasierten Chemotherapie ihren primären Endpunkt - das krankheitsfreie Überleben - bei einer Zwischenanalyse erreicht, teilte Roche am Freitag mit. Das Mittel habe eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Überlebenszeit gezeigt. Konkret wird Alecensa bei Patienten mit ALK-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) getestet.

Die Daten zum Gesamtüberleben seien zum Zeitpunkt dieser Analyse noch nicht ausgereift. Allerdings wurden keine unerwarteten Sicherheitsbefunde beobachtet. Die Ergebnisse der Studie würden auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorgestellt und den Gesundheitsbehörden weltweit, darunter der FDA und EMA, vorgelegt.

Der Roche-Genussschein steigt an der SIX zeitweise 0,42 Prozent auf 261,40 Franken an.

BASEL (dpa-AFX)