Roche-Studie mit Krebsmittel Tiragolumab verfehlt Studienziel

ZÜRICH (Dow Jones)--Roche muss einen Studienrückschlag mit einer Krebs-Kombinationstherapie verkraften. Wie der Pharmakonzern mitteilte, hat eine Studie mit dem Medikamentenkandidaten Tiragolumab in Kombination mit dem Krebsmedikament Tecentriq und Chemotherapie zur Behandlung von Lungenkrebs das Studienziel des progressionsfreien Überlebens verfehlt. Roche hat nun beschlossen, die Studie zu stoppen.

"Diese Ergebnisse sind enttäuschend, denn wir hatten gehofft, dass diese Kombination verbesserte Ergebnisse für Menschen, die mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs leben, bringt", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer bei Roche.

Die Kombinationstherapie habe zur Vergleichsgruppe eine reduzierte Wirksamkeit gezeigt, so Roche. In der Studie wurden Tiragolumab, Tecentriq und Chemotherapie mit Keytruda von Merck & Co plus Chemotherapie verglichen.

July 04, 2024 02:13 ET (06:13 GMT)