Rocket Lab US a Aktie
WKN DE: A3CY7P / ISIN: US7731221062
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09.11.2026 22:18:52
Rocket Lab Corporation Q3 Loss Rises
(RTTNews) - Rocket Lab Corporation (RKLB) released Loss for its third quarter of -$79.677 million
The company's earnings came in at -$79.677 million, or -$0.12 per share. This compares with -$18.257 million, or -$0.03 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 72.7% to $267.834 million from $155.080 million last year.
Rocket Lab Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$79.677 Mln. vs. -$18.257 Mln. last year. -EPS: -$0.12 vs. -$0.03 last year. -Revenue: $267.834 Mln vs. $155.080 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 270 M To $ 290 M
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