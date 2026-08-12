Rocket Lab stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rocket Lab hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,99 Prozent auf 234,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at