ROCKWOOL A-S Un präsentierte Quartalsergebnisse

ROCKWOOL A-S Un äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,87 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,78 Prozent auf 1,13 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,150 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ROCKWOOL A-S Un 4,38 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at