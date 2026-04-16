Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
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16.04.2026 13:15:00
Rolls Royce stellt exklusives Elektro-Cabrio vor
Rolls Royce hat sein zweites Elektroauto vorgestellt. Das Cabrio ist von der Formensprache der Zwischenkriegszeit inspiriert und sehr exklusiv.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
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