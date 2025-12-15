iRobot Aktie
WKN: A0F5CC / ISIN: US4627261005
|
15.12.2025 11:40:42
Roomba Maker iRobot Files for Bankruptcy, With Chinese Supplier Taking Control
Founded in 1990 by three M.I.T. researchers, iRobot introduced its vacuum in 2002. Its restructuring will turn the company over to its largest creditor.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu iRobot Corpmehr Nachrichten
Analysen zu iRobot Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|iRobot Corp
|0,63
|-85,69%