Daily Mail & General Trus a Aktie

Daily Mail & General Trus a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872414 / ISIN: GB0009457366

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 17:56:48

Rothermere’s DMGT secures funding for Telegraph takeover

Daily Mail owner to submit deal for approval as rival suitor Dovid Efune gets new backing from Baltimore Sun’s David SmithWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Daily Mail & General Trust PLC (A) Non-Votingmehr Nachrichten