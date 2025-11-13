Magnite Aktie
Roubaix Capital Sells Off 261K Magnite Shares in Full Exit: Should Investors Follow Suit?
Roubaix Capital, LLC recently exited its position in Magnite, selling 260,735 shares valued at about $6.29 million.Roubaix Capital, LLC fully liquidated its stake in Magnite (NASDAQ:MGNI), selling 260,735 shares during the third quarter of 2025, according to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 12, 2025. The transaction value was $6,288,928, based on the average share price for the quarter. No shares of Magnite were held by the fund at quarter end.Roubaix Capital sold out of Magnite, reducing the position from 3.0% of AUM in the prior quarter to zero.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
