ROUND ONE legte Quartalsergebnis vor

ROUND ONE präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 20,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ROUND ONE 20,21 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,50 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ROUND ONE einen Umsatz von 45,64 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at