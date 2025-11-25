FTSE 100

9 609,53
74,62
0,78 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
25.11.2025 18:22:38

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Hoffnung auf Ende des Ukraine-Krieges

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Aktienmärkten hat sich am Dienstag die Stimmung nach einem verhaltenen Handelsstart aufgehellt. Christine Romar, Head of Europe vom Handelshaus CMC Markets, verwies auf die Hoffnung auf einen vielleicht doch schneller als erwarteten Frieden in der Ukraine. Kiew hat den wichtigsten Punkten des US-Friedensplans Angaben beider Regierungen zufolge zugestimmt. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj soll noch im November zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump reisen.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,82 Prozent auf 5.573,91 Punkte. Außerhalb des Euroraums gewann der schweizerische SMI 0,93 Prozent auf 12.771,63 Zähler. Der britische FTSE 100 ("Footsie") zog um 0,78 Prozent auf 9.609,53 Punkte an.

Aus Branchensicht waren europaweit insbesondere Bauwerte gefragt. Für die kriselnde deutsche Baubranche gab es einen Lichtblick: Im September verbuchte das Bauhauptgewerbe so viele neue Aufträge wie seit März 2022 nicht. An der Spitze des EuroStoxx zogen die Aktien von Saint Gobain (Saint-Gobain) um gut vier Prozent an.

Unter den weiteren Einzelwerten erholten sich die Aktien von Novo Nordisk etwas von ihrem Kursrutsch zu Wochenbeginn und stiegen um 4,5 Prozent. Der dänische Pharmakonzern hatte in Tests mit seinem Medikament Amycretin nach eigenen Angaben auch bei Patienten mit Diabetes Typ 2 positive Ergebnisse erzielt. Am Montag hatte noch ein Fehlschlag einer Alzheimer-Studie die Anteilscheine stark belastet.

Die niederländische Bank ABN Amro überzeugte mit ihren Geschäftsplanen, die sie auf einem Kapitalmarkttag vorgestellt hatte. Bankchefin Marguerite Berard setzt rund ein halbes Jahr nach ihrem Amtsantritt den Rotstift an. Um Kosten zu senken, will sie die Belegschaft in den kommenden Jahren deutlich verkleinern. Die Aktien zogen um 6,5 Prozent an.

Für easyJet ging es um 1,5 Prozent nach unten. Die Billigfluggesellschaft habe im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres zwar mit dem Vorsteuerergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry Gowers von der US-Bank JPMorgan. Doch sowohl die Aussagen zum Wintergeschäft als auch der Ausblick für die Kostenentwicklung enttäuschten.

Als Schlusslicht im FTSE 100 sackten die Anteilsscheine von Beazley um mehr als neun Prozent ab. Der Umsatz des Versicherers im dritten Quartal hatte die Erwartungen von Analysten verfehlt./la/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 609,53 0,78%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag fester. In Fernost waren im Dienstagshandel Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen