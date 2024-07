ROUNDUP/Aktien New York: Dow weiter auf Rekordjagd

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Rekordjagd fortgesetzt. Auch dank positiv aufgenommener Geschäftszahlen von UnitedHealth sowie des anhaltenden Höhenflugs von Goldman Sachs zog der US-Leitindex zuletzt um 1,42 Prozent auf 40.783,91 Punkte an.

Dagegen blieben den anderen US-Börsenbarometern Bestmarken verwehrt. Der marktbreite S&P 500 legte lediglich um 0,44 Prozent auf 5.655,83 Punkte zu, wogegen der technologielastige NASDAQ 100 um 0,07 Prozent auf 20.372,50 Zähler sank.

Neben der Berichtssaison der Unternehmen standen Konjunkturdaten im Fokus. Besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsdaten und eine überraschend starke Entwicklung der Einfuhrpreise konnten die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed offenbar nicht nachhaltig dämpfen.

Unitedhealth setzte die Rally der vergangenen Tage fort und eroberte mit einem Kursplus von 5,5 Prozent die Dow-Spitze. Der Krankenversicherer übertraf im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen.

Aus dem Bankensektor überzeugten die Quartalsberichte von Bank of America und Morgan Stanley: Die Aktien gewannen 4,7 beziehungsweise 2,2 Prozent und zogen auch andere Branchentitel wie Goldman Sachs und Citigroup mit nach oben.

Dagegen büßten die Anteilscheine von Charles Schwab 7,9 Prozent ein. Bei dem Finanzmakler blieb die Zahl neu angelegter Kundendepots hinter den Erwartungen zurück.

Die Aktien von Trump Media & Technologie (Trump MediaTechnology) zollten ihrer jüngsten Rally Tribut: Nach einem gut 31-prozentigen Sprung am Vortag in Reaktion auf den gescheiterten Anschlag auf Präsidentschaftskandidat Donald Trump fielen sie nun um 8,8 Prozent./gl/he