ROUNDUP/Aktien New York: Moderate Verluste nach Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach Inflationsdaten einen kleinen Teil ihrer Gewinne der vergangenen beiden Handelstage abgegeben. Der Preisauftrieb im September schwächte sich weniger deutlich ab als erwartet. Die Hoffnungen auf weitere künftige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbankbank Fed wurden damit gedämpft.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,40 Prozent auf 42.340 Punkte. Der marktbreite S&P 500, der tags zuvor noch ein Rekordhoch erreicht hatte, verlor nun 0,33 Prozent auf 5.773 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,31 Prozent auf 20.205 Punkte abwärts.

In den USA stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Monat August um 0,2 Prozent, doch Volkswirte hatten einen etwas geringeren Anstieg erwartet. Die Kernverbraucherpreise - ohne Energie und Nahrungsmittel - stiegen im selben Zeitraum sogar um 0,3 Prozent und damit ebenfalls deutlicher als erwartet.

"Diese Zahlen könnten bei einigen Fed-Offiziellen leichte Sorgen auslösen", kommentierte Analyst Tobias Basse von der NordLB. "Diese hochrangigen US-Notenbanker könnten sich nun durchaus den Zugang zu einer Zeitmaschine wünschen. Wäre diese Technologie verfügbar, würden wir bei der jüngsten Zinsentscheidung in Washington wohl eine größere Zahl an Stimmen für eine vorsichtigere Zinswende gesehen haben."

Eine klare Mehrheit der Anleger rechnet seit dem starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag aber sowieso nur noch mit einem Zinssenkungsschritt von 0,25 Prozentpunkten. Selbst eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses erscheint nicht ausgeschlossen. Die überraschend stark gestiegenen wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe dürften daran auch wenig ändern.

Im Dow gab es wenig Spannendes. Verizon wurde mit Dividendenabschlag gehandelt. Honeywell gaben nach zwei starken Handelstagen um 0,6 Prozent nach. Zudem senkte die US-Bank JPMorgan die Aktie des Mischkonzerns, der am Dienstag Abspaltungspläne für seine Sparte Advanced Materials bekannt gegeben hatte, auf "Neutral".

Im S&P 100 zählten CVS Health mit plus 1,9 Prozent zu den besten Werten. Sie profitierten von einer Hochstufung der britischen Bank Barclays und konnten somit auch die Kurslücke von Anfang Mai schließen. Damals waren die Aktien des Dienstleisters im Gesundheitsbereich um 17 Prozent abgesackt und hatten sich davon erst Ende September wieder allmählich erholt.

Ein überraschend schwacher Ausblick von Delta Air Lines auf das laufende Quartal sorgte zunächst für deutliche Kursverluste. Die Aktien der Fluggesellschaft erholten sich aber weitgehend und gaben zuletzt 0,8 Prozent ab. Die Titel der Konkurrenten American Airlines und Southwest Airlines, die im Schlepptau ebenfalls sehr schwach starteten, verringerten ihre Verluste ebenfalls deutlich und gaben jeweils um 0,3 Prozent nach.

Vor der mit Spannung erwarteten "Robotaxi"-Vorstellung gaben die Aktien des Elektroautobauers Tesla um 0,8 Prozent nach. Damit blieben sie in der Handelsspanne der vergangenen Tage. Die mit zwei Monaten Verspätung an diesem Donnerstag stattfindende Veranstaltung hat den Druck auf Unternehmenschef Elon Musk erhöht. Dieser muss hohen Erwartungen an das selbstfahrende Fahrzeug gerecht werden, denn andere Firmen wie die Google (Alphabet C (ex Google))-Schwester Waymo, der Autobauer General Motors und chinesische Wettbewerber sind bereits vorgeprescht./ck/he