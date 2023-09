ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq etwas erholt - Dow träge

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen versuchen sich zur Wochenmitte nach dem Rückschlag am Vortag abermals zu stabilisieren. Nach wie vor hemmen aber die restriktive amerikanische Geldpolitik und eine drohende Haushaltssperre in den USA die Kaufbereitschaft der Anleger.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte am Mittwoch knapp eine Stunde nach dem Start mit plus 0,03 Prozent auf 33 629,12 Punkten. Etwas höher mit 0,23 Prozent auf 4283,37 Punkten stand der marktbreite S&P 500. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,30 Prozent auf 14 589,65 Punkte zu.

Bei den tags zuvor sehr schwachen Aktien von Apple und Amazon ließ eine Erholung noch auf sich warten. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen fiel mit 4,51 Prozent etwas unter ihr am Vortag erreichtes 16-Jahreshoch zurück.

Im Haushaltsstreit schlug der Senat wenige Tage vor einer drohenden Stilllegung der Regierungsgeschäfte nun zumindest einen Kompromiss vor, der die Finanzierung der Bundesbehörden kurzfristig garantieren und somit den bereits an diesem Wochenende drohenden "Shutdown" zunächst abwenden würde.

Die Papiere der Großhandelskette Costco (Costco Wholesale) gewannen nach Quartalszahlen 1,5 Prozent. Laut Analyst Dean Rosenblum von Bernstein Research sind Umsatzwachstum und Margen weiter stabil. Das Wachstum sollte sich beschleunigen. Die geplanten Neueröffnungen von Filialen seien ein positives Signal.

Die Aktien der Spielwarenhersteller Mattel und Hasbro legten um 4,6 beziehungsweise 1,5 Prozent zu, nachdem die US-Bank Morgan Stanley die Beobachtung jeweils mit dem Anlagevotum "Overweight" aufgenommen hatte./ajx/he