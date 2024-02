ROUNDUP/Aktien New York: Nvidia und Wirtschaftsdaten befeuern US-Börsenrekorde

NEW YORK (dpa-AFX) - Angetrieben von der Begeisterung über das enorme Wachstum des Halbleiterkonzerns Nvidia haben die US-Börsen am Donnerstag ihren Rekordlauf wieder aufgenommen. Der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 erreichten Bestmarken und wurden dabei auch von Konjunkturdaten unterstützt.

Im frühen Handel gewann der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zuletzt 0,68 Prozent auf 38 876,21 Punkte. Der S&P 500 legte um 1,62 Prozent auf 5062,52 Zähler zu. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 kletterte mit plus 2,38 Prozent auf 17 894,40 Zähler dicht unter sein vor zehn Tagen erreichtes Rekordhoch.

Die Euphorie rund um das erneut sehr starke Zahlenwerk des KI-Prozessor-Spezialisten NVIDIA und dessen ebenfalls beeindruckenden Ausblick trieb die gesamte Technologiebranche hoch. Am Markt wurden weitere Hoffnungen entfacht, dass Künstliche Intelligenz (KI) - und die dafür notwendigen Halbleiter und Komponenten - in den nächsten Jahren die Gewinne im Sektor weiter nach oben treiben werden.

Die Konjunkturdaten bestätigten obendrein einmal mehr die Robustheit der US-Wirtschaft, denn die Stimmungsdaten aus der Industrie (PMI) fielen stärker als erwartet aus. Zudem sanken die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend. Zwar dürften die Daten ein weiterer Wermutstropfen sein für jene, die nach wie vor auf rasche und deutliche Zinssenkungen seitens der US-Notenbank Fed setzen. Doch die Mehrheit hat sich inzwischen damit abgefunden, dass es wohl vor Mai oder Juni keinen Zinsschritt geben wird. Zudem ist auch nur noch knapp ein Prozentpunkt an Reduzierungen für 2024 eingepreist.

Die Aktie von Nvidia war mit plus 15,2 Prozent und damit einem Rekordhoch im Nasdaq 100 der Liebling der Anleger an diesem Tag. Der Boom beim Einsatz von KI ließ die Umsätze des Chipkonzerns im vierten Geschäftsquartal 2023/24 hochschnellen: Sie waren mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor und lagen auch über der Markterwartung. Der Ausblick überzeugte ebenfalls, denn auch er lag über den Prognosen.

Obwohl die Latte sehr hoch gehangen habe, sei es Nvidia gelungen, sie zu überspringen, lobten Analysten und Marktbeobachter unisono. Inzwischen beläuft sich der Börsenwert des KI-Giganten aus Kalifornien auf knapp unter 2 Billionen Dollar. Nur Apple und die Nummer eins, Microsoft, hat Nvidia in puncto Marktkapitalisierung nun noch vor sich. Amazon und die Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) wurden unterdessen von Nvidia überholt, sodass der Chiphersteller jetzt das drittwertvollste börsennotierte US-Unternehmen ist.

Im Gefolge von Nvidia gewannen unter anderem Microsoft 2,4 Prozent und Salesforce 3,3 Prozent. Eine im KI-Bereich ebenfalls stark beachtete Aktie, die von Super Micro Computer, sprang um 21 Prozent hoch. Seit Jahresbeginn hat das Papier des Spezialisten für Hochleistungs-Servertechnologie, etwa für Rechenzentren und Cloud Computing, damit bereits um etwas mehr als 200 Prozent zugelegt.

Moderna (Moderna) zogen um 8,3 Prozent hoch, nachdem der Impfstoffhersteller mit seinem Quartalsumsatz die Analystenschätzung übertraf und sein Erlösziel für 2024 bekräftigte.

Der Elektroauto -Hersteller Rivian (Rivian Automotive) kämpft mit einer stagnierenden Nachfrage und wirtschaftlichen Turbulenzen. Dass er daher seine Produktionsprognose unerwartet deutlich kürzte, brachte die Aktie unter Druck. Sie sackte um 27 Prozent ab./ck/he