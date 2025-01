ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Banken und nachlassende Zinssorgen beflügeln

NEW YORK (dpa-AFX) - Etwas nachlassende Inflationssorgen und starke Quartalszahlen aus dem Finanzsektor haben dem New Yorker Aktienmarkt am Mittwoch kräftig Auftrieb gegeben. Am Anleihemarkt sanken die Renditen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 1,65 Prozent auf 43.221,55 Punkte. Der jüngst im Vergleich zum Dow eher schwächere NASDAQ 100 zog um 2,31 Prozent auf 21.237,85 Punkte an, angeführt von den 8 Prozent höheren Anteilen des E-Autobauers Tesla. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,83 Prozent auf 5.949,91 Zähler zu. Das mittelfristige Chartbild hellte sich damit für die Indizes auf.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb Ende des vergangenen Jahres wie erwartet verstärkt. Die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtige Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel war allerdings überraschend leicht gesunken. Das minderte Sorgen, dass die US-Notenbank Fed 2025 ihren Zinssenkungskurs stoppen könnte oder perspektivisch vielleicht sogar den Leitzins anheben muss.

Rückenwind lieferte zur Wochenmitte die beginnende Berichtssaison der Unternehmen. Traditionell machten Banken den Anfang. Die Aktien von Wells Fargo (Wells FargoCo), Citigroup und Goldman Sachs waren besonders stark gefragt. Auch die Titel des Vermögensverwalters BlackRock gewannen nach Quartalszahlen und Daten zu den Zuflüssen mehr als 5 Prozent.

Wells Fargo übertraf die Erwartungen und sendete optimistische Signale für das gerade angelaufene Jahr. Der Kursgewinn belief sich auf 6,7 Prozent. Über den Prognosen lagen auch die anderen drei. Dabei verdiente die größte US-Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) sogar so viel wie noch nie, der Kursgewinn war mit 2 Prozent aber etwas bescheidener.

Goldman Sachs profitierte beim starken Ergebnisanstieg vor allem vom Gewinneinbruch im Jahr davor. Mit einem Zuwachs von 6 Prozent führten Goldman den Leitindex Dow an. Citigroup stiegen um 6,5 Prozent. Die Analysten der UBS sahen vor allem im 20 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm einen starken Kurstreiber.

Um 9,4 Prozent kletterten die Aktien von Millicom International Cellular in die Höhe. Beim Anbieter von Kabel- und Mobilfunkdiensten für Lateinamerika wurde der Weg für eine aktionärsfreundlichere Ausschüttungspolitik freigemacht.

Der Euro sank nach zwischenzeitlichen Gewinnen wieder unter 1,03 US-Dollar. Nach dem US-Börsenschluss wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0295 Dollar gehandelt. Zunächst positiv aufgenommene US-Inflationsdaten hatten den Euro auf ein Tageshoch von 1,0354 Dollar getrieben, bevor der Schwung wieder nachließ. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0300 (Dienstag: 1,0245) Dollar festgesetzt.

US-Staatsanleihen reagierten mit deutlichen Kursgewinnen auf die Inflationszahlen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,89 Prozent auf 108,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,65 Prozent./ajx

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---