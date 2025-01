ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gute Stimmung vor Amtseinführung Trumps

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Amtseinführung von Donald Trump als nächsten US-Präsidenten haben sich die New Yorker Börsen am Freitag stark ins Wochenende verabschiedet. Anleger sind nach dem erfolgreichen Start in die Berichtssaison gut gelaunt und auch hinsichtlich der Zinsaussichten optimistisch. Eine im Dezember unerwartet stark gestiegene Industrieproduktion stand den Zinssenkungshoffnungen am Freitag nicht entgegen. Seit den positiv aufgenommenen Inflationsdaten vor zwei Tagen hat der Druck auf die Renditen am Anleihemarkt merklich nachgelassen.

Der marktbreite S&P 500 kletterte am Freitag wieder über die runde Marke von 6.000 Punkten und blieb am Ende des Tages mit einem Plus von 1,00 Prozent auf 5.996,66 Zähler nur knapp darunter. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,78 Prozent auf 43.487,83 Punkte zu. Noch besser sah es für den technologielastigen NASDAQ 100 mit plus 1,66 Prozent auf 21.441,16 Punkte aus.

Die Wochenbilanz kann sich sehen lassen: Der Dow gewann 3,7 Prozent, der S&P 500 2,9 Prozent und der Nasdaq 100-Index 2,8 Prozent.

Unter den Einzelwerten sprangen die Aktien des Chipherstellers Intel um 9,3 Prozent in die Höhe und führten mit diesem Kursaufschlag den Nasdaq 100-Index an. Börsianer sprachen hier erneut von vagen Übernahmespekulationen.

Neben Intel griffen Anleger auch bei anderen Papieren aus der Halbleiterbranche kräftig zu: NVIDIA gewannen 3,1 Prozent, das hievte sie im Dow auf Platz ein. An der Nasdaq zogen außerdem Marvell Technology und Broadcom um 6,1 beziehungsweise 3,5 Prozent an.

Applied Materials (Applied Materials) profitierten mit einem Plus von 3 Prozent von einem zuversichtlichen Analystenkommentar von KeyBanc Capital Market. Die Experten bevorzugen nun bei den Halbleiterkonzernen die Aktien solcher Unternehmen, die über unmittelbare Wachstumstreiber verfügen. Dazu zähle auch Lam Research, dessen Anteilsscheine nach dem deutlichen Vortagesgewinn am Freitag nochmals um 1,4 Prozent zulegten.

Für die Papiere von Tesla ging es um 3,1 Prozent nach oben. Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk hat einen besonders engen Draht zu Trump. Musk, dem auch die Plattform X gehört, weicht Trump kaum mehr von der Seite, soll dessen Regierung bei der Kürzung von Ausgaben beraten und meldet sich trotz fehlenden Mandats bei allerlei Politikthemen zu Wort.

Das Transport- und Logistikunternehmen JB Hunt (JB Hunt Transportation Services) blieb im vierten Quartal mit seinem Gewinn hinter den Markterwartungen zurück. Zudem merkten Analysten an, dass die Prognosen für das erste Quartal zurückhaltend seien. Die Aktien verloren 7,4 Prozent.

Kursgewinne von 6,1 Prozent verzeichneten die Aktien des Ölfeld-Dienstleisters Schlumberger nach Zahlen für 2024. Anleger freuten sich über eine Anhebung der Dividende und den Start eines Aktienrückkaufprogramms.

Der Euro kostete nach dem US-Börsenschluss 1,0276 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0298 (Donnerstag: 1,0272) Dollar festgesetzt.

Am US-Anleihemarkt legte der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) gab um 0,10 Prozent auf 108,58 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stand bei 4,62 Prozent./ajx/zb

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---