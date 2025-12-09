ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben es die Anleger an den US-Aktienbörsen ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,38 Prozent tiefer bei 47.560,29 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,09 Prozent auf 6.840,51 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es hingegen um 0,16 Prozent nach oben auf 25.668,69 Punkte.

Eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte ist am Markt eingepreist. Inzwischen machen aber Sorgen die Runde, dass die Währungshüter bei ihren weiteren Zinsschritten etwas weniger forsch vorgehen könnten als bisher gedacht.

"Die eigentliche Frage ist, wie steil der Weg der Lockerung von hier aus aussieht", schrieb Marktanalyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Er selbst hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Fed zunächst eine Zinspause einlegen wird.

Die Aktien der US-Großbank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) gerieten nach Äußerungen der Chefin des Bereichs Consumer & Community Banking unter Druck. Marianne Lake sagte auf einer Konferenz für Finanzdienstleiter, dass das Konsumumfeld ein wenig fragiler erscheine. Zudem sprach sie mit Blick auf 2026 von Kosten für die Bank von insgesamt 105 Milliarden Dollar, während Analysten laut Bloomberg-Daten im Schnitt mit Nicht-Zinsaufwendungen von 101 Milliarden rechnen. Für die JPMorgan-Papiere ging es am Ende um 4,7 Prozent nach unten.

Die Papiere von CVS Health stiegen um 2,2 Prozent. Der Pharmahändler veröffentlichte einen Gewinnausblick für 2026, der über den Analystenerwartungen lag.

Für die Titel von AutoZone ging es um 7,2 Prozent in die Tiefe. Umsatz und Gewinn des Autoteilehändlers für das erste Geschäftsquartal hatten die Konsensschätzungen verfehlt.

Die Aktien des Investmenthauses Ares Management stiegen um 7,3 Prozent. Die Titel werden ab Donnerstag im marktbreiten Aktienindex S&P 500 die Aktien des Snack-Herstellers Kellanova ersetzen.

Im nachbörslichen Handel schnellten die Papiere von GE Vernova um 7 Prozent nach oben. Der Hersteller von Energieanlagen hatte eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms von 6 auf 10 Milliarden US-Dollar sowie eine Verdopplung der Dividende auf 0,50 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt./edh/jha/