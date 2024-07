ROUNDUP: Fast 70 Verletzte nach israelischem Angriff im Libanon

BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in einem Vorort von Beirut ist nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Es soll sich um eine Zivilistin handeln. 68 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Fünf von ihnen sollen in Lebensgefahr schweben, wie das Ministerium erklärte. Die Verletzten seien in den Notaufnahmen umliegender Krankenhäuser behandelt worden.

Die Hisbollah hatte der Deutschen Presse-Agentur zuvor bestätigt, dass bei dem Angriff eine Person getötet und Dutzende weitere verletzt wurden.

Der Angriff zielte nach Angaben des israelischen Militärs auf einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah. Es stand zunächst nicht fest, ob er bei dem Angriff ums Leben kam. Bei der Zielperson soll es sich Medienberichten zufolge um Fuad Schukr handeln. Er gilt als enger Berater von Generalsekretär Hassan Nasrallah. Er ist nach Angaben der US-Regierung Mitglied des höchsten militärischen Gremiums der Hisbollah und wird außerdem von US-Behörden wegen Verstrickungen in einen Anschlag auf US-Truppen in Beirut 1983 gesucht./arj/DP/he