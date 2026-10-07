Royal Mail Aktie
WKN DE: A1XAGW / ISIN: US78033R1077
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07.10.2026 14:25:46
Royal Mail plans to cut 2,500 jobs
The postal service firm wants to cut head office and other non-frontline jobs by the end of 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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